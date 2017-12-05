ОКР обязали выплатить 15 млн долларов для развития антидопинговой системы

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Олимпийский комитет России (ОКР) должен внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, сообщается на официальном сайте МОК.

Помимо этого, на российскую организацию легли расходы на проведение расследования инцидентов с участием спортсменов из РФ.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. Как сказал глава организации Томас Бах, участников будут звать "олимпийскими спортсменами из России". Они будут выходить на все церемонии под олимпийский гимн.

Кроме того комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц.