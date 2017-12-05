ОКР обязали выплатить 15 млн долларов для развития антидопинговой системы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Олимпийский комитет России (ОКР) должен внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, сообщается на официальном сайте МОК.
Помимо этого, на российскую организацию легли расходы на проведение расследования инцидентов с участием спортсменов из РФ.
Ранее сообщалось, что МОК разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. Как сказал глава организации Томас Бах, участников будут звать "олимпийскими спортсменами из России". Они будут выходить на все церемонии под олимпийский гимн.
Кроме того комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: