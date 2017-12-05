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Спорт

5 декабря, 09:21

МОК решит вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду 5 декабря

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/Fei Maohua/ZUMA

Международный олимпийский комитет (МОК) решит судьбу сборной России на Олимпиаде-2018 во вторник, 5 декабря. Вердикт планируют огласить по итогам сессии в Лозанне (Швейцария) в 21:30 мск, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На повестке три основных варианта решения. Первый – допустить сборную России, за исключением дисквалифицированных за допинговые нарушения спортсменов. Второй – допустить российских спортсменов, но под нейтральным флагом и с запретом на всю государственную символику. Самый радикальный вариант – отстранить России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.


Исполком МОК сперва заслушает доклад комиссии Освальда, которая проверяла пробы Сочи-2014. По итогам работы комиссии Россия лишилась 11 наград сочинской Олимпиады.

Затем заслушают доклад комиссии Самюэля Шмида. Он должен ответить на вопрос, была ли в России допинговая программа на государственном уровне. Дадут выступить и российской стороне – президенту Олимпийского комитета России Александру Жукову, главе антидопинговой комиссии Виталию Смирнову, а так же фигуристке Евгении Медведевой. Итоговое решение примут без представителей России в зале.

Ранее сообщалось, что Кремль не рассматривал вопрос о возможности бойкота Олимпиады. При этом Россия все еще настаивает на бездоказательном притеснении отечественных спортсменов.

Незадолго до этого МОК аннулировал результаты ряда российских спортсменов на Играх в Сочи 2014 года. Признанных виновными в нарушении допинговых правил россиян пожизненно отстранили от участия в последующих Олимпиадах.

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