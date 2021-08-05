Украинский спортсмен рассказал об ужасной атмосфере на Олимпиаде в Токио

Фото: instagram.com/iradivilov

Гимнаст из Украины Игорь Радивилов объяснил свое неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Спортсмен признался, что во время соревнований допустил ошибку, однако основной причиной неудачи стало чрезмерное давление на олимпийцев.

"В подготовке было масса проблем. Атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление. Мы с тренером не могли сконцентрироваться", – отметил Радивилов.

Он подчеркнул, что спортсмены не должны готовиться к выступлению таким образом. Однако гимнаст намерен продолжить идти к олимпийскому золоту, несмотря на психологические трудности.

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