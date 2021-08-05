Украинский спортсмен рассказал об ужасной атмосфере на Олимпиаде в Токио

Фото: instagram.com/iradivilov
Гимнаст из Украины Игорь Радивилов объяснил свое неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Спортсмен признался, что во время соревнований допустил ошибку, однако основной причиной неудачи стало чрезмерное давление на олимпийцев.
"В подготовке было масса проблем. Атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление. Мы с тренером не могли сконцентрироваться", – отметил Радивилов.
Он подчеркнул, что спортсмены не должны готовиться к выступлению таким образом. Однако гимнаст намерен продолжить идти к олимпийскому золоту, несмотря на психологические трудности.
Ранее об условиях жизни и атмосфере в Олимпийской деревне рассказала член сборной России по гандболу, олимпийская чемпионка 2016 года Анна Сень. Она рассказала, что спортсменам приходится жить практически в спартанских условиях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: