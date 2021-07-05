Суперкубок России по футболу пройдет при 70% заполняемости трибун

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет на стадионе "Калининград" при трибунах, заполненных на 70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.

Таким образом, игру смогут посетить 24,6 тысячи болельщиков.

"Вышел протокол Оперативного штаба (по Калининградской области. – Прим. ред.), в нем написано: "Разрешить проведение матча за Олимп – Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%", – рассказал Лысков.

Ранее в СМИ появилась информация, что матч может быть перенесен региональными властями из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В матче за Суперкубок России 17 июля сойдутся действующие чемпион России и обладатель кубка страны. В сезоне-2020/2021 этими клубами стали "Зенит" из Санкт-Петербурга и столичный "Локомотив".

