Кокорин назвал Дзюбу ослом

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Игрок футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин назвал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу ослом.
Как передает "Газета.ру", это случилось во время прямого эфира, который Кокорин вел в своем Instagram совместно с бывшим игроком "Зенита" и сборной России Александром Кержаковым.
"Кем является человек, который выдает себя за льва? Ослом!", – сказал Кокорин.
В свою очередь, Кержаков уточнил, что речь идет о Дзюбе. Экс-игрок разъяснил, что это обычная шутка. По словам Кержакова, они с Кокориным называют Дзюбу осликом Иа.
"Почему? Есть подтверждение. Когда скидывались на цу-е-фа, он (Дзюба – прим. ред.) всегда оставался", – рассказал Кокорин.
Кроме того, по словам Александра Кержакова, каждый в их компании имеет свою кличку.
"Кокора – пятачок, а я – Винни Пух", – объяснил бывший игрок.
Ранее Артем Дзюба рассказал о своем отношении к алкоголю. Футболист заявил, что никогда не был пьяным.