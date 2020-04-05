Кокорин назвал Дзюбу ослом

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Игрок футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин назвал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу ослом.

Как передает "Газета.ру", это случилось во время прямого эфира, который Кокорин вел в своем Instagram совместно с бывшим игроком "Зенита" и сборной России Александром Кержаковым.

"Кем является человек, который выдает себя за льва? Ослом!", – сказал Кокорин.

В свою очередь, Кержаков уточнил, что речь идет о Дзюбе. Экс-игрок разъяснил, что это обычная шутка. По словам Кержакова, они с Кокориным называют Дзюбу осликом Иа.

"Почему? Есть подтверждение. Когда скидывались на цу-е-фа, он (Дзюба – прим. ред.) всегда оставался", – рассказал Кокорин.

Кроме того, по словам Александра Кержакова, каждый в их компании имеет свою кличку.

"Кокора – пятачок, а я – Винни Пух", – объяснил бывший игрок.

Ранее Артем Дзюба рассказал о своем отношении к алкоголю. Футболист заявил, что никогда не был пьяным.