Посольство в Риме опровергло причину отсутствия Роналду на игре в Иране

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Посольство Ирана в Риме опровергло информацию СМИ о том, что португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов из-за того, что ему якобы угрожало наказание в виде ударов плетью. Об этом сообщает агентство IRNA, в распоряжении которого оказалась копия заявления иранской дипмиссии.

Ранее итальянские СМИ писали, что футболист вынужден был пропустить встречу, так как опасался за свою жизнь. Журналисты утверждали, что тренер команды Стефано Пиоли принял такое решение из-за того, что в 2023 году, когда Роналду приехал с командой в Тегеран для игры с "Персеполисом", он поцеловал в лоб иранскую художницу-инвалида Фатеме Хамами Насрабади.

По законодательству Ирана за поцелуй с женщиной, которая не является супругой, грозит наказание в виде 99 ударов плетью. Поскольку закон не предусматривает исключений, то человек, совершивший такой поступок, мог бы столкнуться с наказанием, если бы вернулся в страну, добавили в СМИ.

В ответ на публикации посольство указало, что Роналду не принимал участия в игре против иранского клуба "Эстегляль" по медицинским предписаниям. Диппредставительство отметило, что в этом можно было убедиться через представителей "Аль-Насра".

Также посольство Ирана посоветовало итальянским СМИ соблюдать этику, не распространять недостоверную информацию и не идти на компромисс с принципами ради привлечения внимания аудитории.

Между тем Роналду второй год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. В прошлом году он заработал 260 миллионов долларов. Зарплата футболиста в клубе "Аль-Наср" и сборной Португалии составила 215 миллионов долларов, остальные 45 миллионов пришлись на прочие доходы.

Второе место в рейтинге занял американский баскетболист "Голден Стэйт Уорриорс" Стефен Карри, который заработал 153,8 миллиона долларов. На третьем месте расположился британский боксер Тайсон Фьюри с доходом 147 миллионов долларов.