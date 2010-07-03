Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российские хоккеисты обыграли команду США на Универсиаде в Красноярске. Встреча команд группы А завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

В составе российской сборной шайбы забросили Данила Квартальнов, Игорь Руденков и Егор Морозов. В следующей игре 7 марта сборная России встретится с венграми.

Ранее на Универсиаде местный житель отобрал клюшку у канадского хоккеиста во время послематчевого приветствия спортсменов.