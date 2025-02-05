Легкоатлетические соревнования "Скорость" пройдут 8 и 9 февраля в Москве

Фото: Беговое сообщество

В Москве вновь открывается сезон забегов от организатора крупнейших беговых событий России – Бегового сообщества. По традиции, его откроют легкоатлетические соревнования "Скорость", которые пройдут 8 и 9 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ.

В этот раз у любителей бега снова будет возможность проверить свое стремление быть первым на коротких и средних дистанциях. В субботу, 8 февраля, состоятся забеги на 60 м, 600 м и 1 000 м, а также классическая эстафета 4×200 м. Днем позже, 9 февраля, бегуны посоревнуются на дистанциях 300 м и одна миля (1 609 м) и разделят эмоции с друзьями в рамках обратной шведской эстафеты 800–600–400–200 м.

В этот раз самой популярной дистанцией и у мужчин, и у женщин стала 1000 м, причем выбирают ее чаще всего бегуны постарше. А вот 60 метров, наоборот, притягивает молодежь. При этом рекордсменом по скорости регистрации стала миля – места на эту дистанцию закончились за пять дней.

"В России сейчас проводятся две разновидности легкоатлетических соревнований – на стандартные и нестандартные дистанции. В ноябре на "Скорости" мы проводим забеги на стандартные дистанции. А в феврале предлагаем нестандартный формат: кроме 60 м, которая есть в обоих случаях, бегуны соревнуются на 300, 600, 1000 м и миле. То же самое с эстафетами: осенью – это 200–400–600–800 м, а зимой – наоборот, 800–600–400–200 м. Мы сознательно сделали два разных варианта, чтобы участники могли открывать для себя соревнования в манеже с разных сторон. Постарались подобрать дистанции так, чтобы было интересно и спринтерам, и тем, кто любит средние дистанции", – рассказывает заместитель руководителя спортивного отдела Бегового сообщества Павел Кондрашев.

Ранее стало известно, что Беговое сообщество проведет 16 стартов в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. Например, "СПБ полумарафон "Северная столица" снова пройдет в начале последнего месяца лета, а Московский марафон организуют 20 и 21 сентября.