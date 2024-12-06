Беговое сообщество проведет 16 стартов в Москве и Петербурге в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Беговое сообщество проведет 16 стартов в Москве и Санкт-Петербурге в следующем году. Некоторые из них пройдут в более привычные даты, сообщила пресс-служба организации.

"СПБ полумарафон "Северная столица" снова пройдет в начале последнего месяца лета – 3 августа – и подарит бегунам еще одну возможность насладиться летним свиданием с любимым городом", – говорится в сообщении.

Московский марафон организуют 20 и 21 сентября. При этом некоторые старты состоятся в нетипичные даты и предоставят спортсменам возможность обновить впечатления.

Ночной забег впервые пройдет 21 июня, а марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге – 5 июля. Также преобразится маршрут марафона.

В 2025 году для участников забега подготовят линейную трассу, которую проложат по центру и набережным Северной столицы. Однако место старта будет располагаться рядом с "Газпром-Ареной". Финиш по традиции пройдет на Дворцовой площади.

Красочный забег в столице будет проходить 8 июня, а полумарафон "Лужники" – 24 августа.

В этом году в Московском марафоне приняли участие около 30 тысяч человек, среди которых почти 14 тысяч – в основном старте и более 15,5 тысячи – в дистанции на 10 километров. Маршрут марафона проходил по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

