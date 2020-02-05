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В мире

10:32

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/Nick Wass/AP

Российский капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Овечкин в матче против "Лос-Анджелес Кингз" повторил достижение бывшего игрока команды из столицы США. Об этом сообщает "Газета.ру".

Матч между "Кэпиталз" и "Кингз" завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. При этом Овечкин в этой игре оформил так называемый натуральный хет-трик, то есть результативные удары российского форварда не прерывались шайбами других игроков. На три шайбы хоккеисту потребовалось 4 минуты 24 секунды.

Российский спортсмен стал всего 13-м игроком за всю историю НХЛ, которому удалось поразить ворота соперника трижды за последние семь минут основного времени. В прошлый раз это удалось именно игроку "Вашингтона" Петеру Бондре. Произошло это 26 марта 1996 года.

Необычное достижение Овечкина позволило ему подняться на первое место в таблице бомбардиров нынешнего сезона чемпионата. На счету россиянина 40 голов в 53 матчах сезона.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Всего Овечкин забил 695 шайб и тем самым обошел канадца Марка Мессье, за карьеру забившего 694 шайбы.

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