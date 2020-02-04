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Спорт

16:58

Экс-форвард сборной РФ Алексей Яшин включен в Зал славы IIHF

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывшего нападающего сборной России по хоккею Алексея Яшина включили в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

"Церемония награждения пройдет 24 мая в Цюрихе, в день финала чемпионата мира – 2020", – говорится в сообщении.

Алексей Яшин завоевал титул чемпиона мира в 1993 году, также является бронзовым призером чемпионата мира 2005 года, серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, а также обладателем бронзы на Олимпиаде-2002. Форвард был капитаном национальной сборной страны.

В 2012 году хоккеист завершил карьеру. Последний клуб, за который играл спортсмен, был ЦСКА.

Ранее в Зал хоккейной славы IIHF включили Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова. Церемония проходила в Минске, где в тот момент проходил чемпионат мира по хоккею.

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