Определен соперник сборной России по хоккею в матче за бронзу МЧМ

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри

Швейцарская команда станет соперником сборной России в матче за третье место проходщео в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра на Rogers Arena в Ванкувере начнется в ночь на 6 января в 00:00 по московскому времени.

В полуфинале первенства россияне уступили американцам, проиграв со счетом 1:2. До этого представители РФ встречались со швейцарцами на рупповом этапе турнира. тогда они победили со мсетом 7:4.

На предварительном этапе россияне также выиграли у датчан, чехов и канадцнв. А в четвертьфинале они разгромили словаков со счетом 8:3.