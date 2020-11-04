Широков прокомментировал результат матча "Локомотив" – "Атлетико"

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Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и испанским "Атлетико". Об этом пишет Sport24.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Широков подчеркнул, что данный результат является для "Локомотива" позитивным.

"Главное, что "Локомотив" взял очки", – заявил экс-игрок.

Он отметил, что у российской команды сохраняются хорошие шансы на 3 место в группе. Оно позволит команде принять участие в весенней стадии турнира Лиги Европы.

"Шансы на выход в плэй-офф Лиги Европы очень велики", – отметил Широков.

Ранее Широков стал участником скандала. Игрок избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

15 сентября столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В результате Широкову может грозить штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.