Итоговый социальный форум "Добро – это просто!" прошел в Новогирееве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Итоговый социальный форум "Добро – это просто!" прошел в Новогиреево, сообщает Агентство "Москва".

Участниками форума стали активные жители районов Вешняки, Новогиреево, Новокосино и Восточный, которые внесли вклад в благоустройство города.

"Я хочу сказать "спасибо" каждому из вас, что вы сегодня в этом зале. <…> Я хочу поблагодарить каждого, кто участвовал в тех проектах, о которых сейчас нам рассказали. Правда, это важно", – обратился к присутствующим в зале депутат Госдумы Петр Толстой.

В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса "Добро – это просто!", которые предложили самые удачные идеи, как можно сделать районы лучше и комфортнее для жителей. Также была организована работа тематических площадок, состоялись мастер-классы и викторины.

Первый форум "Добро – это просто!" прошел в мае. Тогда гости форума приняли резолюцию, где перечислены главные болевые точки районов, вопросы, которые жители хотели бы решить как можно скорее. Например, реконструкция памятного знака "Звезда" и кинотеатра "Энтузиаст" в Вешняках, благоустройство Суздальского пруда и Аллеи Героев в Новокосино, Зеленого парка в Новогиреево, обустройство современной и безопасной скейт площадки в районе Восточный. Все эти вопросы оперативно взяли на контроль.

"Ваша любовь к районам, именно она помогла нам с вами продвинуть все вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. <…> Мы с вами собрали по всем проектам более 20 тысяч. подписей – это люди, кто оставил контакты, это люди, кто подписывал открытые письма в адрес мэра, в адрес префекта по каким-то проектам мы подписывали, просто собирали предложения по каким-то объектам. Поэтому это большая армия, то есть вы, по большому счету, поговорили все вместе с таким количеством людей. За это низкий поклон, огромная благодарность и слова признательности", – подчеркнула координатор социальных проектов города Людмила Митрюк.

Ранее в Солнцеве состоялся мастер-класс под названием "Креатив и ораторское искусство" – очередное мероприятие проекта "Кадровый резерв", который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева.

Слушателями стали парни и девушки из Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова, которым рассказали об основах ораторского искусства, поиске в себе творческого начинания, умению грамотно расставлять приоритеты и презентовать себя на публике.

