Депутат МГД Батышева: в Очаково-Матвеевском стало больше возможностей для занятий спортом

Фото: Елена Фирсова

Для жителей района Очаково-Матвеевское распахнул свои двери районный филиал ГБУ "Молодежный центр "Галактика" – центр "Диалог". К открытию сотрудники филиала подготовили насыщенную программу: выступления танцевальных коллективов, викторина, различные мастер-классы.

На мероприятие пришли юные участники проектов центра, их родители, а также депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.

"Еще несколько лет назад это помещение пустовало и постепенно приходило в упадок. Городские власти приняли решение передать это помещение для ведения досуговой и спортивной деятельности. И благодаря поддержке префектуры ЗАО и усилиям руководства ГБУ "Молодежный центр "Галактика" удалось выделить средства на капитальный ремонт. Теперь у жителей Очаково-Матвеевского появилось больше возможностей для занятий спортом и творчеством в шаговой доступности от дома", – сообщила парламентарий.

В обновленном помещении обустроен хореографический зал с балетными станками и зеркалами, просторный холл, раздевалка и гардероб. Комнаты для занятий обставлены современной мебелью, оснащены электронными досками, имеется аппаратура для съемок видео и фотоконтента. Для маломобильных посетителей обеспечен беспрепятственный доступ в центр. Желающих посещать спортивные секции, кружки и развивающие занятия ждут по адресу 2-й Очаковский переулок, дом 4.

Между тем в Марьине в течение 2024 года отремонтировали больше 10 спортивных площадок. Речь идет как о мультиспортивных аренах, так и о площадках для занятий воркаутом.

Так, в нынешнем году специалисты обновили мультиспортивные арены для игровых видов спорта по следующим адресам парк Героев войны 1812 года, улица Люблиинская, 157, улица Братиславская, 31, корпуса 1, 2, 3, Мячковский бульвар, 27, 31/19.