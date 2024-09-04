Фигуристка Щербакова назвала неактуальным возвращение на лед

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова считает неактуальным вопрос своего возвращения на лед после перенесенных операций. Об этом она заявила в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В марте фигуристке сделали три операции на голеностопе. Спортсменка рассказала, что ее восстановление ускорилось за время сборов, при этом пока на лед она оне планирует вставать.

"Есть тренерская работа, где не нужно увеличивать нагрузку, есть возможность повспоминать движения, заодно потихоньку привыкать ко льду", – сказала фигуристка.

20-летняя Щербакова – олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира (2021) и Европы (2022). В 2021 году в составе сборной России она завоевала золото командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. Мероприятие продлится до 6 сентября. На форуме соберутся более 7 тысяч участников и представителей СМИ, свыше 2,5 тысячи бизнесменов и 700 спикеров сессий.

Главными темами ВЭФ станут развитие Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества, новые логистические маршруты и мастер-планы городов. На площадке работают стенды различных министерств и ведомств.