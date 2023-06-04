Российские дзюдоисты завоевали шесть медалей в заключительный день Гран-при в Душанбе

Фото: телеграм-канал "Федерация Дзюдо России"

Российские спортсмены выиграли шесть наград в заключительный день этапа Гран-при по дзюдо в Душанбе, сообщает РИА Новости.

Среди мужчин чемпионом соревнований стал Матвей Каниковский (весовая категория до 100 кг), победивший в финале соотечественника Нияза Билалова. В весовой категории свыше 100 кг золото завоевал бронзовый призер Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев. Серебряным призером стал Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг).

У женщин бронза на счету Александры Бабинцевой (до 78 кг) и Дарьи Владимировой (свыше 78 кг).

Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), россияне и белорусы принимали участие в турнире в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская тхэквондистка Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира. Отмечается, что в полуфинале Минина уступила Нахид Кияничандех из Ирана. Это четвертая бронзовая медаль для России на чемпионате мира в Баку.

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