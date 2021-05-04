Умер экс-футболист сборной Ирландии по футболу Алан Маклафлин

Фото: portsmouthfc.co.uk

Бывшая звезда английского "Портсмута" и сборной Ирландии по футболу Алан Маклафлин скончался от онкологии на 55-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.

Отмечается, что футболист долгое время боролся с раком.

"За последние месяцы Алан мужественно вступил во вторую битву с раком, и его мужество в невзгодах было примером для всех, кто его знал и любил", – говорится в сообщении.

Алан Маклафлин родился в 1967 году. Он выступал на позиции полузащитника в "Портсмуте", "Суиндон Тауне", "Уигане" и "Саутгемптоне". В составе сборной Ирландии сыграл в двух чемпионатах мира – в 1990 и 1994 году.

После окончания игровой карьеры Маклафлин работал в тренерском штабе "Портсмута", а затем в академии "Суиндон Тауна". Он включен в Залы славы обоих клубов.