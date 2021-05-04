Енот Заводила стал талисманом спартакиады "Моспром"

Фото: spartakiadamosprom.ru

Талисманом спартакиады "Моспром", в которой примут участие работники столичных предприятий и студенты профильных вузов, стал енот Заводила, за него проголосовали почти 14 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За две недели за талисман спартакиады на сайте мероприятия проголосовали почти 38 тысяч раз. Стоит отметить, что борьба была напряженная, разрыв между претендентами все это время был минимальный. Но в итоге, набрав 13 740 голосов, первое место взял енот Заводила. Теперь он станет постоянным символом нашего ежегодного спортивного праздника, который, надеюсь, полюбится всем его участникам", – заявил глава департамента Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что Заводила опередил в голосовании коня Промгрома и сокола Технокрыла, которые набрали 13 551 и 10 459 голосов соответственно.

Спартакиада "Моспром" 2021 года станет третьей по счету. Соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По их результатам определят восемь лучших команд столичных предприятий, а также восемь команд вузов. Они будут участвовать в финале, который пройдет в "Лужниках" 25 сентября 2021 года. Амбассадорами спартакиады стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.

"В этом году к списку дисциплин спартакиады добавились две новые. Помимо привычных мини-футбола, баскетбола в формате 3х3, волейбола, настольного тенниса, легкой атлетики, шахмат, хоккея и бокса, состязания пройдут в киберспорте и плавании", – говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что спортивная школа Олимпийского резерва "Смена" Москомспорта начала новый сезон подготовки профессиональных футболистов. С этого года поддержку команде оказывает Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). В рамках программы социальных инвестиций "Родные города" МНПЗ помог юным футболистам обновить обмундирование и инвентарь, обеспечил им регулярные тренировки и участие в домашних и выездных матчах.