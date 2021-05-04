Бесплатный Wi-Fi появился в столичном парке 50-летия Октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный парк 50-летия Октября подключили к городской сети Wi-Fi. Это позволит жителям быть на связи во время прогулок, а также экономить интернет-трафик на смартфоне. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя проекта "Общегородской Wi-Fi" Александра Харитонова, посетители парка смогут комфортно проводить время, используя возможности сервиса.

"Теперь беспроводной интернет появился в парке 50-летия Октября. Это один из самых больших парков культуры и отдыха на юго-западе Москвы, ежегодно здесь бывает около одного миллиона человек. В общей сложности на территории 43 московских парков действует 931 точка доступа Wi-Fi", – рассказал он.

После масштабной реконструкции, которая прошла в 2018 году, парк 50-летия Октября стал еще более комфортным местом для отдыха. Там постоянно проходят концерты, соревнования, фестивали и мастер-классы. Кроме того, можно погулять или заняться спортом.

Ранее сообщалось, что в столичный наземный транспорт снова вернулся Wi-Fi. Теперь сеть работает на 32 маршрутах – это около 1 100 автобусов и трамваев. Качество интернета стало лучше – сменили провайдера.