Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ

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В США в штате Техас завершились встречи юниорского ЧМ-2021 по хоккею. Поединки проходили в рамках четвертьфинала, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По результатам встреч Россия одержала победу над Белоруссией со счетом 5:2. В полуфинале отечественная команда сыграет с командой Финляндии. Игра пройдет 6 мая 2021 года.

В другом полуфинале встретятся Канада и Швеция.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира в форме с цветами национального флага и олимпийскими кольцами.

Форму сборной на чемпионат мира согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК), ОКР и IIHF. На ней будут изображены российский триколор, пламя и олимпийские кольца.

