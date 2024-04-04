UWW не допустил борца Садулаева до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО

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Комиссия Объединенного мира борьба (UWW) не допустила двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже из-за его поддержки спецоперации и принадлежности к "Динамо". Об этом заявила пресс-служба организации.

Как сказано в заявлении, каждый спортсмен, нейтрально участвующий в соревнованиях, проходит перед отправкой на любой турнир проверку со стороны UWW на основе критериев МОК, в рамках которых должны оцениваться анкетные данные и соцсети атлетов из России и Белоруссии.

"Решения относительно соответствия критериям были приняты комиссией на основе подробных отчетов о проверке, предоставленных независимым и частным поставщиком разведывательных услуг", – указала пресс-служба.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) между тем уже сообщила, что оспорит отстранение Садулаева от отборочного турнира для допуска к Олимпиаде в Париже.

"Мы подготовим со своей стороны четкие аргументы по этому вопросу и, надеюсь, будем услышаны", – заявил ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Лицензионный турнир, до которого не допустили Садулаева, состоится с 5 по 7 апреля в Баку. Для получения допуска к Олимпиаде борцам нужно пройти в финал.

Садулаеву 27 лет. Он является пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В феврале ему также отказали во въезде в Румынию для участия в европейском первенстве.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что около 40 россиян могут присоединиться к Олимпийским играм в Париже. Он также продолжил, что ряд атлетов из РФ откажутся от участия.

