Запланированный на 4 мая бой Александра Емельяненко отменен

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Бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая, отменили, сообщает ТАСС.

Спортсмен должен был драться с бразильцем Вагнером Прадо, напомнил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко.

1 марта Емельяненко задержали в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на Вокзальной улице. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. Боец сопротивлялся и пытался скрыться от правоохранителей. Позже Емельяненко удалось доставить в отделение полиции.

В субботу, 2 марта, Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток по административному делу за неповиновение полицейским. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать это решение.