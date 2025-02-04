Хоккеист Артемий Панарин пошутил по поводу своего долга перед ФНС

Фото: ТАСС/АР/Erin Hooley

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фото с телефоном, в котором записан номер Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее СМИ писали, что у Панарина имеется задолженность перед ФНС в размере почти 75 тысяч рублей.

В ответ на эту новость нападающий "Рейнджерс" опубликовал фото, на котором на фоне ледовой арены держит в руке кнопочный телефон. На его экране отображается список контактов. Он содержит пять номеров: супруги Панарина Алисы, бабушки и дедушки, матери и ФНС.

"А я думаю, кто с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил", – подписал фото спортсмен.

Кроме того, представитель хоккеиста Артем Гаврилов объяснил долг хоккеиста перед службой, за неуплату которого его счета могут заблокировать. По его словам, задолженность может быть связана с налогом на автомобиль. Однако, подчеркнул он, команда Панарина разберется в ситуации.

Сам спортсмен неоднократно заявлял, что не пользуется смартфонами. С его слов, социальные сети и мессенджеры он открывает на планшете. В связи с этом, заявил Гаврилов, Панарин мог не увидеть сообщения.