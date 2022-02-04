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Спорт

04 февраля, 20:51

Россия обыграла украинцев и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

спорт

Фото: EPA/Gerrit van Keulen/ТАСС

Сборная России по мини-футболу обыграла команду из Украины. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В результате российские футболисты вышли в финал чемпионата Европы в Нидерландах.

В сборной РФ мячи забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У противников же отличились Евгений Серый и Даниил Абакшин.

В финале россияне сыграют с Испанией или Португалией.

Ранее сообщалось, что фигуристы ОКР Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

За свой прокат они получили 82,64 балла, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Ханю Цуну, получившим 82,83 балла. Последние побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

Сборные России и Украины по мини-футболу сыграют впервые за 14 лет

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