Спортсмены ОКР выйдут на церемонии открытия Олимпиады под 46-м номером

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине спортсмены ОКР выйдут под 46-м номером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Спортсмены выйдут после команды Румынии. Делегации будут выходить в порядке, основанном на китайском алфавите.

Первой на стадионе появится команда Греции. Церемония открытия пройдет на Национальном стадионе Пекина 4 февраля в 15:00 по московскому времени.

Знаменосцами спортсменов ОКР будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам американской аналитической компании Gracenote, победителем неофициального медального зачета на Олимпиаде в Пекине станет Норвегия, на втором месте расположится Германия, а на третьем – Россия.

Причем спортсменам ОКР предрекают целых 30 медалей – рекордное количество, учитывая, что до этого наши атлеты достигали отметки лишь в 29 наград.

