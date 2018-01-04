Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу "Россия-2018"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте сказано, что Александр Сорокин стал председателем, генеральным директором автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018", а Мутко был исключен из организации.

Ранее о намерении покинуть оргкомитет мундиаля сообщил сам Виталий Мутко. Он заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

Кроме того, чиновник на шесть месяцев приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности главы организации назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.