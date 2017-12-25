Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко на шесть месяцев приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Исполняющим обязанности главы организации назначен генеральный директор РФС Александр Алаев, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев занимает пост гендиректора с 2013 года.

Ранее о возможной отставке Мутко написал "Коммерсантъ". В исполкоме РФС опровергли сообщения об отставке.