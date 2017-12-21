СМИ сообщили о скорой отставке Мутко с поста главы РФС

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко может покинуть пост президента Российского футбольного союза на исполкоме организации. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией. По данным анонимных собеседников, Мутко уйдет в отставку под давлением FIFA в связи с допинговым кризисом.

Ранее МОК применил санкции к вице-премьеру, запретив ему посещать Олимпийские игры в качестве официального лица. Кроме того, WADA уже передала в FIFA список футболистов, чьи пробы показались подозрительными. Пост в правлении РФС может занять глава оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.

О скорой отставке Мутко газете "Коммерсантъ" сообщил источник, хорошо знакомый с тем, как готовилось это решение. Объявление об этом должно состояться 26 декабря. На повестку заседания футбольной организации уже был вынесен пункт "о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС". Собеседник утверждает, что это нужно для решения вопроса с преемником Мутко. Исполком не сможет назначить нового президента, но исполнять обязанности сможет один из вице-президентов. Основного претендента на должность такого статуса сейчас нет.

Информацию о перестановках в РФС подтвердили еще несколько источников в различных спортивных и государственных структурах. Экс-сотрудник организации Анзор Кавазашвили заявил, что скорая отставка – не секрет в футбольном сообществе уже некоторое время.

Собеседники издания также рассказали, что рассматривались несколько кандидатов на роль нового президента. Речь шла о главах Российской футбольной премьер-лиги и Московской федерации футбола – Сергее Прядкине и Сергее Анохине. И все же выбор сделали в пользу Алексея Сорокина – гендиректора оргкомитета чемпионата мира 2018 года. Источник из окружения Сорокина подтвердил факт предложения, также отметив, что гендиректор оргкомитета от него не в восторге. При этом собеседники настаивают на том, что кандидатура была "продавлена" самим Виталием Мутко.

В ноябре 2017 года стало известно, что у FIFA нет никаких доказательств того, что российские футболисты принимали допинг. Обвинения в адрес 34 футболистов не нашли подтверждения. При этом в организации отметили, что если будет доказан прием спортсменами запрещенных препаратов, последуют жесткие меры.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".