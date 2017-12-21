В исполкоме РФС опровергли отставку Мутко

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Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал сообщение о возможной отставке Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза. Сообщалось, что решение может быть принято на исполкоме организации 26 декабря.

"Давайте дождемся исполкома РФС, и тогда уже все станет ясно. У меня никакой информации об отставке Мутко нет, поэтому и говорить сейчас нечего", – цитирует Лебедева "Чемпионат". Представитель организации также отметил, что в повестке заседания нет никаких пунктов, связанных с президентом РФС.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что вице-премьер Виталий Мутко может сложить с себя полномочия президента РФС из-за давления со стороны FIFA. Предполагается, что поводом может стать допинговый скандал, в связи с которым чиновник оказался в центре внимания.

Отмечалось, что место Мутко в союзе займет гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин.