Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу в России – 2018, сообщает ТАСС.
Сменит его на этом посту генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
"Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства", – сказал Мутко.
Ранее в СМИ сообщалось, что Виталий Мутко может покинуть пост президента Российского футбольного союза на исполкоме организации. По данным анонимных собеседников, Мутко уйдет в отставку под давлением FIFA в связи с допинговым кризисом.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".
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