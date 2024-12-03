Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон завершили карьеру

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Олимпийские чемпионы в танцах на льду, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении карьеры, передает радиостанция France Info.

В марте 2022 года Пападакис и Сизерон объявили о приостановке карьеры, с тех пор они не участвовали ни в каких соревнованиях.

Дуэт признан одним из самых титулованных в истории танцев на льду. На Олимпиаде в Пекине фигуристы побили мировой рекорд, набрав в сумме 226,61 балла. Кроме того, они являются пятикратными чемпионами мира и Европы.

Недавно объявление о завершении карьеры сделал и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он отмечал, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше.

Спортсмен признался, что ему непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.