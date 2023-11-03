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Россиянка Дарья Курбонмамадова выиграла чемпионат Европы по дзюдо.



Соревнования прошли во французском Монпелье. В финале в весовой категории до 57 килограммов Курбонмамадова победила сербку Марику Перисич.

Российская спортсменка – победительница Европейских игр 2019 года. Кроме того, она три раза получала золото в чемпионате России.

Ранее россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальных упражнениях с обручем в турнире по художественной гимнастике, который проходил в рамках II Игр стран СНГ. Второе место досталось россиянке Лале Крамаренко.

До этого Шарабутдин Атаев, представлявший РФ, стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограммов. Соревнования проходили в Узбекистане.

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