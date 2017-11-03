Президент РФПЛ Прядкин рассказал о внедрении видеоповторов в российском футболе

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал о процессе внедрения в российский чемпионат системы видеопомощи арбитрам (VAR).
"Это очень сложный процесс. Мы не можем нарушить существующую в мировом футболе вертикаль власти. В первую очередь необходимо согласовать вопрос с ФИФА и УЕФА, далее необходимо внести изменения в регламент проведения игры", – отметил Прядкин.
По его словам, работа уже начата, однако раньше второй части чемпионата данная система в России не заработает, сообщает RT.
Прядкин также опроверг информацию о применении системы в матче 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и грозненским "Ахматом". "Нам нужно подготовить соответствующих специалистов, обучить судей", – добавил глава РФПЛ.
4 октября Правление РФПЛ единогласно приняло решение о внедрении видеоповторов. Президента столичного "Локомотива" Илья Геркус тогда заявил, что на реализацию может потребоваться как минимум полгода.
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