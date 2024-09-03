CAS лишил легкоатлетку Томашову серебряной медали ОИ-2012

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Спортивный арбитражный суд лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1,5 тысячи метров, сообщает ТАСС.

CAS признал россиянку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на 10 лет. Кроме того, суд аннулировал все ее результаты на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года и лишил всех титулов, наград, медалей, очков, призовых и денежных средств.

Ранее Спортивный арбитражный суд лишил американскую гимнастку Джордан Чайлз бронзовой медали ОИ-2024, частично удовлетворив апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации о распределении медалей в спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

По итогам соревнований третье место заняла румынка Ана Бэрбосу, обойдя Чайлз. США подали протест на оценку, который был одобрен. После этого Чайлз заняла третье место, а Бэрбоса опустилась на четвертую строчку.