РФС назвал ошибочным пенальти в ворота "Ротора" в матче со "Спартаком"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Ротора" на 53-й минуте матча", – указано в заявлении специалистов.
В экспертной комиссии отметили, что контакты умеренной продолжительности и интенсивности, после которых игрок атакующей команды неестественно легко падает, нельзя трактовать как нарушение защитника.
Матч между "Спартаком" и "Ротором" состоялся 26 августа в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0 – единственный гол забил полузащитник столичной команды Зелимхан Бакаев.
На момент приостановки сезона из-за международной паузы "Спартак" лидировал в таблице РПЛ. По словам капитана команды Георгия Джикии, игрокам удалось сбросить с себя негатив, который преследовал клуб с прошлого сезона.
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