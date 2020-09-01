Джикия раскрыл причину лидерства "Спартака" в РПЛ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия раскрыл причину лидерства команды в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По мнению Джикии, перед новым сезоном игрокам удалось сбросить весь негатив и начать работу "с чистого листа".
"Нас Доменико (Тедеско, тренер "Спартака". – Прим. ред.) собрал и сказал, чтобы мы забыли прошлый сезон и стали думать только о будущем", – отметил футболист.
Джикия пояснил, что после беседы с тренером игроки словно вздохнули заново.
"Я не согласен с посылом, что состав стал слабее", – добавил капитан "Спартака".
Ранее "Спартак" одолел тульский "Арсенал" в матче РПЛ. Таким образом, московская команда одержала в чемпионате страны третью победу подряд.
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