Легкоатлетка Тимановская заявила о своем желании продолжить карьеру

Фото: Ernesto Vicinanza/Zuma/ТАСС
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила о своем желании продолжить карьеру после скандала на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает "Газета.ру".
"Я бы очень хотела продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года, и у меня есть планы еще как минимум на две Олимпиады... Но на данный момент единственное, что меня беспокоит, это моя безопасность", – заявила Тимановская.
Ранее спортсменка в социальной сети раскритиковала решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Тимановскую включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных спортсменов.
Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.
Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что следит за ситуацией с Кристиной Тимановской
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