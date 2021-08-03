Легкоатлетка Тимановская заявила о своем желании продолжить карьеру

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила о своем желании продолжить карьеру после скандала на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает "Газета.ру".

"Я бы очень хотела продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года, и у меня есть планы еще как минимум на две Олимпиады... Но на данный момент единственное, что меня беспокоит, это моя безопасность", – заявила Тимановская.

Ранее спортсменка в социальной сети раскритиковала решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Тимановскую включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных спортсменов.

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

