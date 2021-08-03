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Спорт

09:53

Россияне сыграют с бразильцами в полуфинале мужского олимпийского турнира по волейболу

спорт

Фото: ТАСС/EPA/WU HONG

Россияне встретятся со сборной Бразилии в полуфинале турнира по волейболу на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее бразильцы обыграли команду Японии в четвертьфинальном матче со счетом 3:0.

Российские спортсмены уже встречались с командой Бразилии на групповом этапе. Тогда россияне одержали победу над соперником со счетом 3:0.

В четвертьфинале Олимпийских игр в Токио волейболисты из России обыграли сборную Канады со счетом 3:0. Победителя определили в трех сетах. Кроме того, российские волейболисты признаны лучшими по итогам группового этапа.

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