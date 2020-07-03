Игрок клуба НХЛ вылечился от рака

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Нападающий клуба "Филадельфия Флайерз" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оскар Линдблом объявил, что победил онкологию. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Спасибо всем врачам и медсестрам за работу, заботу и помощь в создании этого невероятного дня", – передает слова игрока пресс-служба его команды.

23-летний шведский хоккеист узнал о саркоме Юинга – раке костей – в конце 2019 года. С этого момента Линдблома начали лечить и сезон-2019/2020, приостановленный из-за коронавируса, хоккеист пропускал.

В конце марта текущего года стало известно, что из-за коронавируса будет отменен чемпионат мира по хоккею. Турнир должен был состояться в период с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

