Гонщик "Ред Булл" Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Испании "Формулы-1"

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Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в квалификации 8 этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

Гонка состоялась на автодроме "Каталунья" в Барселоне.

"Лучший круг нидерландца, который является лидером общего зачета, составил 1 минуту 12,272 секунды", – отмечается в сообщении.

Вторым в квалификации стартует испанский пилот Карлос Сайнс с отставанием в 0,462 секунды из "Феррари", третьим стал пилот "Макларена" Ландо Норрис с отставанием в 0,520 секунды.

На четвертом месте в десятке находится пилот "Альпин" Пьер Гасли, пятом – "Мерседес" Льюис Хэмилтон, шестом – "Астон Мартин" Лэнс Стролл, седьмом – "Альпин" Эстебан Окон, восьмом – "Хаас" Нико Хюлькенберг, девятом – "Астон Мартин" Фернандо Алонсо и на десятом месте расположился гонщик "Макларен" Оскар Пиастри.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вручила автогонщику из Нидерландов Максу Ферстаппену из команды "Ред Булл" приз за победу в квалификации Гран-при Монако "Формулы-1".

Седьмой этап "Формулы-1" прошел в Монте-Карло. До этого Ферстаппен получил поул-позицию в гонке по итогам квалификации.





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