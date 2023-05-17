"Формула-1" отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды

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Руководство "Формулы-1" отменило этап Гран-при в итальянском городе Имола из-за проливных дождей, которые затопили трассу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Невозможно провести мероприятие безопасно для болельщиков, команд и персонала. Это правильно и ответственно, учитывая ситуацию в городах области (область Эмилия-Романья. – Прим. ред.). Было бы несправедливо в это непростое время оказывать дополнительное давление на местные власти и экстренные службы", – указано в сообщении.

Ранее о необходимости перенести Гран-при в итальянской Имоле заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Многие гоночные команды, а также президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали выразили поддержку жителям региона в связи со стихийным бедствием.

Накануне в области Эмилия-Романья на севере Италии прошли проливные дожди, что привело к выходу из берегов 14 рек, которые затопили большие участки территории, включая крупные города региона. По данным властей, 50 тысяч итальянцев испытали перебои с подачей электроэнергии, 100 тысяч имеют проблемы с сигналом телефонной связи.

Также сообщалось о критической ситуации в северном городе Чезена. В водяной ловушке в подвале оказался один из горожан. Его удалось вызволить благодаря усилиям команды спасателей и специалистов гражданской обороны.