Шарапова вручила приз за победу в квалификации Гран-при Монако "Формулы-1"

Фото: twitter.com/Racingnews2015

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вручила автогонщику из Нидерландов Максу Ферстаппену из команды "Ред Булл" приз за победу в квалификации Гран-при Монако "Формулы-1". Об этом сообщает РИА Новости.

Седьмой этап "Формулы-1" проходит в Монте-Карло в эти выходные. Накануне Ферстаппен получил поул-позицию в гонке по итогам квалификации.

После заездов Шарапова вручила голландцу призовое колесо от технического спонсора "королевских гонок".

Ранее стало известно, что руководство "Формулы-1" отменило этап Гран-при в итальянском городе Имола из-за проливных дождей. Отмечалось, что они затопили трассу.