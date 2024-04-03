IBA изучит решение CAS для подачи апелляции в суд Швейцарии

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Международная ассоциация бокса (IBA) планирует изучить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) для подачи апелляции в Федеральный верховный суд Швейцарии. Об этом сообщается на сайте IBA.

"IBA с разочарованием узнала, что CAS не удовлетворил апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК)", – говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что МОК и CAS проигнорировали ее инициативы. Но, несмотря на это, IBA решила отказаться от комментариев до получения анализа решения CAS. После этого ассоциация примет решение о подаче апелляции.

Накануне CAS отклонил апелляцию IBA на решение МОК о лишении признания организации. Президент IBA Умар Кремлев до этого информировал, что организация может подать апелляцию в суд Швейцарии, если решение CAS ее не удовлетворит.

До этого CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства в МОК. Соответствующую инициативу поприветствовали в МОК. Там отметили, что полностью довольны решением суда.

