"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" со счетом 9:0

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Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла на стадионе "Олд Траффорд". Матч завершился со счетом 9:0 в пользу "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что на 2-й минуте игры с поля был удален полузащитник "Саутгемптона" Александр Янкевич.

В составе хозяев поля голы забили Антони Марсьяль (69-я и 90-я минуты), Аарон Уан-Биссака (18), Маркус Рэшфорд (25), Эдинсон Кавани (39), Скотт Мактоминей (72), Бруну Фернандеш (88) и Дэниел Джеймс (94).

Кроме того, гол в свои ворота на 34-й минуте забил защитник "Саутгемптона" Яна Беднарека. При этом на 86-й минуте игры он получил красную карточку.

В предыдущий раз "Манчестер Юнайтед" побеждал с разницей в 9 голов в марте 1995 года.

Ранее "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в перенесенном матче первого тура чемпионата Англии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "красных дьяволов".