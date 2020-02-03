Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году беговой сезон в Москве впервые начнется зимой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Первый забег пройдет 16 февраля. Участники старта "Скорость" будут бегать в помещении. Свои силы на коротких и средних дистанциях (от 60 до 3000 метров) они проверят в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ.
5 апреля состоится самый массовый весенний забег на пять километров – "Апрель". Маршрут по традиции пройдет вокруг спорткомплекса "Лужники".
18 апреля и 3 октября пройдут благотворительные забеги с собаками "Быстрый пес". Участники пробегут два километра. 19 апреля и 4 октября состоятся забеги "Лисья гора". Это классический кросс с кольцевой трассой в Битцевском лесу.
В рамках соревнований "Скорость", "Апрель" и "Лисья гора" студенты шести столичных вузов смогут притянуть участие в Кубке бегового сообщества. Они поборются за почетные награды для своих учебных заведений на трех этапах.
31 мая пройдет самый массовый забег страны – Московский полумарафон. Участники пробегут 21,1 километра. Его маршрут проходит по центральным улицам и набережным вблизи главных достопримечательностей города.
На 14 июня запланирован Красочный забег, дистанция которого пять километров. 18 июля состоится Ночной забег. Его участники пробегут 10 километров по набережным города и финишируют внутри Большой спортивной арены "Лужников".
16 августа пройдет полумарафон "Лужники" дистанцией 21,1 километра. 20 сентября – Московский марафон. Спортсмены со всего мира пробегут 10 и 42,2 километра.
25 октября в столице пройдет Крылатский трейл дистанциями 4 и 8 километров.
Накануне крупнейших стартов сезона – Московского полумарафона и Московского марафона – будет организована спортивная выставка. Для детей пройдут забеги на 400 и 800 метров.
Ожидается, что в забегах в 2020 году примут участие более 120 тысяч спортсменов со всего мира.
Ранее сообщалось, что более 400 москвичей приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ, организованном в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". Спортивное мероприятие организовали с целью привлечь внимание жителей и гостей столицы к здоровому образу жизни и показать, что заниматься бегом зимой не только можно, но и полезно.
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