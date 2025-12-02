Форма поиска по сайту

02 декабря, 16:21

Спорт

Лыжник Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России

Фото: телеграм-канал SanSanychBolshunov

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов извинился за толчок лыжника Александра Бакурова после финиша на этапе Кубка России.

"Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите", – написал спортсмен в своем телеграм-канале.

При этом он добавил, что стоило финишировать и спокойно поговорить с судьями. По словам Большунова, он не планировал наносить травму сопернику, а хотел обсудить инциденты на трассе.

"Что касается моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, – по ходу гонки их было как минимум три: на подъеме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом, и третий произошел на повороте перед финишем", – пояснил Большунов.

Инцидент произошел на этапе Кубка России в Кировске. Большунов занял последнее место в полуфинальном забеге из-за падения во время борьбы с Бакуровым.

После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его в спину. В результате Бакуров, который стоял возле рекламного баннера, упал. У него был выявлен сильный ушиб мягких тканей.

За такие действия Большунов был дисквалифицирован с гонки. Однако, как сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийскому чемпиону не будет назначено дополнительное наказание.

