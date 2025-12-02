Форма поиска по сайту

02 декабря, 09:25

Спорт

Форвард "Коламбуса" Воронков нокаутировал хоккеиста "Нью-Джерси"

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Российский нападающий хоккейного клуба "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков нокаутировал канадского защитника "Нью-Джерси Девилз" Брендена Диллона во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в начале второго периода у ворот "Нью-Джерси Девилз". Воронков нанес Диллону несколько ударов, после чего последний при падении ударился лицом об лед. Канадец не смог самостоятельно встать, поэтому он покинул площадку в сопровождении врача.

В результате сразу двум хоккеистам был назначен 5-минутный штраф. После этого россиянин подрался с американским нападающим "Нью-Джерси Девилз" Стефаном Ноэсеном. Из-за этого инцидента оба спортсмена получили 5-минутный штраф.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу "Коламбус Блю Джекетс". Воронков не отличился результативными действиями.

Ранее российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов набрал 10 очков в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, чем продемонстрировал лучший результат для новичков команды за последние 36 лет.

В 12 матчах своего первого полноценного сезона Демидов смог забросить 3 шайбы и отдать 7 передач. Быстрее всех в истории "Монреаля" отметку в 10 набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо.

Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что Овечкин вдохновляет новое поколение спортсменов

