Умер бывший футболист "Стяуа" Хельмут Дукадам

Фото: vk.com/Ретро Футбол | Retro Football

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов сезона, бывший вратарь румынского футбольного клуба "Стяуа" Хельмут Дукадам. Об этом сообщил его бывший одноклубник Марчел Пушкаш на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Футболист ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причины его смерти не раскрываются. По данным СМИ, последние несколько лет у Дукадама были проблемы со здоровьем, а в 2024 году ему прооперировали сердце.

Дукадам родился 1 апреля 1959 года. Голкипер выступал за "Стяуа" с 1982 по 1986 год. В составе клуба он два раза становился чемпионом Румынии (1984/1985, 1985/1986), а также завоевал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1985/1986.

Во время финального матча против испанской "Барселоны" в серии послематчевых пенальти Дукадам отбил все четыре мяча.