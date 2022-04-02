В Москве отложили матч "Спартака" и "Локомотива" из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Матч чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком" отложили как минимум на полчаса из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе "красно-белых".

Изначально игра должна была начаться в 19:30 по московскому времени. В настоящий момент известно, что окончательное решение о проведении матча будет объявлено в 20:00.

На поле РЖД Арены продолжается уборка.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада на матче "Локомотива" и "Спартака" не будет офсайдных линий VAR. Основной функционал системы должен работать в полном режиме.